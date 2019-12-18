Фонд развития бизнеса проведет «Большие игры для малого бизнеса»

Партнерский Краснодарский край

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20 декабря Фонд развития бизнеса проведет для 200 человек бизнес-игру в конференц-зале отеля Golden Tulip Krasnodar

Мероприятие начнется в 14:00 на Суворова, 91. На нем выступят спикерами руководитель «Информ-Системы» Алексей Игнатьев и заместитель гендиректора ООО «ИСА» Александр Миронов.

После этого организаторы проведут в формате «Что? Где? Когда?» викторину из 30 вопросов об экономике и бизнес-среде. По итогам первого этапа наградят 8 лучших команд. Финальный этап игры пройдет в формате интеллектуального шоу «Кто умнее?».

Цель игры — заинтересовать различные слои населения в ведении малого и среднего бизнеса и объединить действующих и будущих предпринимателей. Организатор — Фонд развития бизнеса Краснодарского края в рамках проекта по популяризации предпринимательства «Мой бизнес».

«Данный проект предусматривает работу в разных форматах, с очень разными целевыми аудиториями. Начиная от категории старшеклассников и учащихся средних учебных заведений — это 14-17 лет, студенты 18+, мамы-предприниматели, есть категория серебряный возраст, военнослужащие, уволенные в запас. То есть проект делает достаточно большой охват всего населения как страны, так и нашего региона», — заметила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Подать заявку на участие в «Больших играх» можно по телефону Центра поддержки предпринимательства 88007070711. Победителей ждут гироскутеры, фитнес-браслеты и электронные книги.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес

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