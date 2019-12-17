Оператор ТТК предложил новым краснодарским абонентам тарифный план «Сегодня вечером»

Так же в тарифный план «Сегодня вечером» входит Wi-Fi роутер и более 115 каналов интерактивного телевидения. Пакет стоит от 480 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе компании.

Интерактивное телевидение от ТТК позволяет смотреть телевидение в высоком качестве, используя функции паузы и перемотки. В рамках услуги «Интерактивное телевидение» ТТК предлагает абонентам базовый и расширенный пакеты, тематические пакеты каналов на любой вкус и сервисы подписки на видеопрокат.

Подробнее можно узнать на сайте компании.