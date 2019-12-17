На обновление систем водоснабжения в Краснодаре «Водоканал» хочет потратить 4,6 млрд рублей
Власти Краснодара и «Водоканал» разработали программу реконструкции систем водоснабжения и водоотведения до 2025 года
С 2020 по 2025 год «Краснодар Водоканал» совместно с администрацией города планирует построить и реконструировать 60 км сетей водоснабжения и 50 км канализационных сетей, реконструировать 13 канализационно-насосных станций (КНС), построить два новых водозабора мощностью 80 тыс. кубометров в сутки, две станции обезжелезивания и 14 скважин. Всего на это планируют потратить около 4,6 млрд рублей, эти деньги пойдут из бюджета предприятия, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Генеральный директор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко рассказал, что программу разработали, чтобы иметь возможность подключать новых абонентов, которые обращаются за техусловиями, реконструировать очистные сооружения, строить канализационно-насосные станции, чтобы улучшать экологическую обстановку в городе. Также компания планирует к 2025 году подключить к своим сетям объекты капстроительства нагрузкой около 50 тыс. кубометров в сутки. Среди ключевых объектов программы «Краснодар Водоканала» до 2025 года:
- строительство второй очереди главного канализационного коллектора № 20;
- строительство станции приема жидких бытовых отходов в районе ОСК-2 (очистных сооружений канализации) в районе станицы Елизаветинской;
- реконструкция ГКНС-1 (главная канализационная станция) на ОСК-1;
- реконструкция ОСК-2 в районе станицы Елизаветинской.
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