Адыгея направила детям Донбасса гуманитарный груз с новогодними подарками
В Адыгее по рекомендации главы республики Мурата Кумпилова сформировали гуманитарный груз с новогодними подарками для детей Донецкой и Луганской областей
Всего собрали около тысячи подарков и бутылок с лимонадом общим весом более тонны.
В благотворительной акции приняли участие жители республики, коллективы ряда предприятий и организаций из всех муниципальных образований Адыгеи.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, 16 декабря автомобиль с новогодними подарками отправился в Ростовскую область, где после переформирования в составе общей колоны МЧС России будет направлен адресатам.
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