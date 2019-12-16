Адыгея направила детям Донбасса гуманитарный груз с новогодними подарками 

Адыгея

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В Адыгее по рекомендации главы республики Мурата Кумпилова сформировали гуманитарный груз с новогодними подарками для детей Донецкой и Луганской областей

Всего собрали около тысячи подарков и бутылок с лимонадом общим весом более тонны.

В благотворительной акции приняли участие жители республики, коллективы ряда предприятий и организаций из всех муниципальных образований Адыгеи.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, 16 декабря автомобиль с новогодними подарками отправился в Ростовскую область, где после переформирования в составе общей колоны МЧС России будет направлен адресатам.

Благотворительность Дети Новый год Праздники

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