Адыгея направила детям Донбасса гуманитарный груз с новогодними подарками 

В Адыгее по рекомендации главы республики Мурата Кумпилова сформировали гуманитарный груз с новогодними подарками для детей Донецкой и Луганской областей

Всего собрали около тысячи подарков и бутылок с лимонадом общим весом более тонны.

В благотворительной акции приняли участие жители республики, коллективы ряда предприятий и организаций из всех муниципальных образований Адыгеи.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, 16 декабря автомобиль с новогодними подарками отправился в Ростовскую область, где после переформирования в составе общей колоны МЧС России будет направлен адресатам.