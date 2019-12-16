В Адыгее впервые начали обучать рафтингу школьников

Адыгея

Распечатать

В поселке Каменномостском в Адыгее открывается первая в республике спортивная секция по рафтингу для школьников

Это проект Федерации рафтинга и гребного слалома Республики Адыгея и детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Майкопского района.

Обучаться рафтингу смогут все желающие школьники в возрасте от 9 до 17 лет. Первая встреча состоится 16 декабря в 17:00. Занятия будут проходить с профессиональными тренерами и спортсменами по рафтингу и каякингу под руководством президента республиканской федерации рафтинга Петра Фешина.

По его словам, уроки будут включать в себя теоретическую и практическую часть с выходом на воду. Сначала это будут тихие участки реки, преодолевать пороги ребят будут учить постепенно с повышением сложности, рассказал Фешин порталу Юга.ру.

Результаты обучения спортсменов планируют продемонстрировать в марте — они примут участие в юниорских соревнованиях по рафтингу в Краснодарском крае.

«Цель проекта — популяризация рафтинга, подготовка новой смены спортсменов для достойного представлении республики в соревнованиях разного уровня, которые проводятся в том числе и в Адыгее», — добавил Петр Фешин.

Образование Рафтинг Школа Школьники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Экс-руководитель Краснодарской краевой Санэпидемстанции получил 8 лет за взятку. Дело слушали с 2012 года
На Кремлевскую елку впервые отправятся дети со всех муниципалитетов Кубани
В горах Сочи художники превратили тоннель в аквариум
В Ингушетии 31 декабря объявили выходным для госслужащих
Главную новогоднюю елку Адыгеи откроют 20 декабря на праздничной ярмарке
Мэрия Краснодара не будет выкупать детсад, который продают в интернете, из-за несоответствия нормам

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале