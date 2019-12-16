В Адыгее впервые начали обучать рафтингу школьников
В поселке Каменномостском в Адыгее открывается первая в республике спортивная секция по рафтингу для школьников
Это проект Федерации рафтинга и гребного слалома Республики Адыгея и детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Майкопского района.
Обучаться рафтингу смогут все желающие школьники в возрасте от 9 до 17 лет. Первая встреча состоится 16 декабря в 17:00. Занятия будут проходить с профессиональными тренерами и спортсменами по рафтингу и каякингу под руководством президента республиканской федерации рафтинга Петра Фешина.
По его словам, уроки будут включать в себя теоретическую и практическую часть с выходом на воду. Сначала это будут тихие участки реки, преодолевать пороги ребят будут учить постепенно с повышением сложности, рассказал Фешин порталу Юга.ру.
Результаты обучения спортсменов планируют продемонстрировать в марте — они примут участие в юниорских соревнованиях по рафтингу в Краснодарском крае.
«Цель проекта — популяризация рафтинга, подготовка новой смены спортсменов для достойного представлении республики в соревнованиях разного уровня, которые проводятся в том числе и в Адыгее», — добавил Петр Фешин.
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