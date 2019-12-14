Минфин уберет возможность обналичивания замороженных пенсий

Краснодарский край, Вся Россия

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Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы — (гарантированный пенсионный план, ГПП) — возможность обналичить замороженные накопления

Проект ведомство представило в конце октября. 14 декабря заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что на него поступило множество замечаний, в том числе от Минтруда, Агентства по страхованию вкладов и негосударственных пенсионных фондов.

В частности, нарекания вызвало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС). По замыслу разработчиков, граждане могли перевести все имеющиеся у них средства в системе ОПС в новую накопительную пенсионную систему ГПП, что считалось бы первым взносом участника ГПП, с даты уплаты которого в течение шести месяцев действует период охлаждения, когда гражданин может отказаться от участия в системе и забрать все уже перечисленные деньги. Таким образом создавалась возможность получить на руки замороженные пенсионные накопления.

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Ведомство намерено внести изменений в законопроект и ликвидировать эту схему. Перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после окончания периода охлаждения.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода», — цитирует Моисеева РБК

В законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится правительством к социально значимым.

Кроме того, по словам замминистра, Минфин рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере 100 рублей — «чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю». Для работающих в законопроекте предусмотрена стимулирующая льгота — освобождение от НДФЛ добровольных взносов в размере до 6%.

После внесения изменений законопроект повторно опубликуют на портале нормативных актов.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно, пишет RT.

Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплаты в НПФ копить на будущую пенсию при гарантиях государства.: Минфин обещает гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств: если доходность размещения пенсионных резервов окажется отрицательной, НПФ будет обязан восполнить сумму убытка за счет собственных средств.

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