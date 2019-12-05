В России в 2020 году неработающим пенсионерам увеличат пенсии
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января следующего года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда на период с 2020 по 2022 годы, сообщила 3 декабря пресс-служба ПРФ.
По информации ведомства, благодаря новому закону ежемесячные выплаты вырастут на тысячу рублей.
Так, неработающие пенсионеры в 2020 году будут получать порядка 16,4 тыс. рублей, участники Великой Отечественной войны — 46,5 тыс. рублей, а инвалиды ВОВ до 39,9 тыс. рублей.
Кроме того, в феврале следующего года будет произведена индексация на 3,8% ежемесячных выплат 15 млн россиян, которые получают льготы и соцпомощь, отметили в ПФР.
Как писали Юга.ру, жители России назвали желаемый размер пенсии, а депутат ГД РФ Александр Ремезков посоветовал россиянам копить на пенсию самостоятельно.
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