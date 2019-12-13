Около 25 млн россиян не пустят на Новый год за границу из-за долгов

В 2019 году в список невыездных россиян попали 25 млн человек, в том числе около 1,5 млн должников по алиментам

По состоянию на ноябрь 2019 года в России 1,42 млн человек уклоняются от уплаты алиментов. Это на 143 тыс. больше показателя прошлого года. Больше всего должников проживает в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях, написали 13 декабря «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов

«Одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально. Эти люди странным образом убеждены, что алиментные обязательства, наложенные на них государством, неважны. Мы надеемся, что в будущем развитие цифровых технологий, в том числе электронные трудовые книжки, позволит эффективнее разыскивать таких граждан», — рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.