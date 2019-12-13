Около 25 млн россиян не пустят на Новый год за границу из-за долгов
В 2019 году в список невыездных россиян попали 25 млн человек, в том числе около 1,5 млн должников по алиментам
По состоянию на ноябрь 2019 года в России 1,42 млн человек уклоняются от уплаты алиментов. Это на 143 тыс. больше показателя прошлого года. Больше всего должников проживает в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях, написали 13 декабря «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов
«Одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально. Эти люди странным образом убеждены, что алиментные обязательства, наложенные на них государством, неважны. Мы надеемся, что в будущем развитие цифровых технологий, в том числе электронные трудовые книжки, позволит эффективнее разыскивать таких граждан», — рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Читайте также:
Также к потенциально невыездным гражданам относятся 13 млн человек, вовремя не оплативших штрафы ГИБДД, 2,5 млн должников по коммунальным услугам и 7-8 млн должников по кредитам.
Как писали Юга.ру, в 2017 году ФССП рассказала о 1,9 млн должниках. А в 2019 году житель Кубани оплатил 1,7 млн рублей долгов по алиментам, чтобы его выпустили из страны.
Читайте также
Статьи Партнерский«Строители могут запороть даже хороший проект»
Интервью c руководителем архитектурного бюро «Шумливый и партнеры»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.