В Анапе появился прибрежный природный комплекс. Там запретят стройку и рубку леса
Природный комплекс «Анапское взморье» площадью более 350 га создали на курорте
В «Анапское взморье» входит прибрежная морская зона на участке от Анапы до поселка Сукко — всего 369,61 га. Постановление о присвоении этой зоне статуса особо охраняемой природной территории регионального значения подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
В краевом министерстве природных ресурсов уточнили, что создание ООПТ установит особый режим охраны комплекса. Например, на его территории теперь будет запрещена рубка леса, строительство капитальных объектов.
Комплексное экологическое обследование этой территории и государственную экологическую экспертизу проводили с 2017 года.
«Прибрежный природный комплекс "Анапское взморье" создается для обеспечения сохранности природных комплексов, уникальных природных участков и объектов в прибрежной морской зоне Черного моря», — пояснил вице-губернатор Сергей Болдин.
Сейчас на территории Краснодарского края расположено 355 особо охраняемых природных территорий регионального значения. До 2026 года на Кубани планируют создать еще 40, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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Как писали Юга.ру, в планах также создать ООПТ на Бугазской косе в Анапе — ее хотят включить в границы природного парка «Анапская пересыпь». Это одно из главных мест тренировок кайтеров и виндсерферов, а также популярное у туристов место, куда приезжают на отдых с палатками. Природоохранная же зона предполагает запрет на туристические стоянки, палаточные лагеря, спортивные площадки. Нельзя будет проводить массовые спортивные и зрелищные мероприятия. Запретят также движение и пребывание плавательных средств, используемых для занятий серфингом, виндсерфингом и кайтсерфингом.
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