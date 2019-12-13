В Анапе появился прибрежный природный комплекс. Там запретят стройку и рубку леса

Природный комплекс «Анапское взморье» площадью более 350 га создали на курорте

В «Анапское взморье» входит прибрежная морская зона на участке от Анапы до поселка Сукко — всего 369,61 га. Постановление о присвоении этой зоне статуса особо охраняемой природной территории регионального значения подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

В краевом министерстве природных ресурсов уточнили, что создание ООПТ установит особый режим охраны комплекса. Например, на его территории теперь будет запрещена рубка леса, строительство капитальных объектов.

Комплексное экологическое обследование этой территории и государственную экологическую экспертизу проводили с 2017 года.

«Прибрежный природный комплекс "Анапское взморье" создается для обеспечения сохранности природных комплексов, уникальных природных участков и объектов в прибрежной морской зоне Черного моря», — пояснил вице-губернатор Сергей Болдин.

Сейчас на территории Краснодарского края расположено 355 особо охраняемых природных территорий регионального значения. До 2026 года на Кубани планируют создать еще 40, сообщили в пресс-службе краевой администрации.