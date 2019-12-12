Майкопская школа примет Кубок России по дзюдо

Адыгея, Краснодарский край

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В столице Адыгеи с 13 по 15 декабря пройдет Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин

Состязания пройдут во дворце спорта Адыгейского государственного университета, который носит имя основателя майкопской школы дзюдо Якуба Коблева.

«Соревновательная программа Кубка России по дзюдо-2019 рассчитана на три дня.  Первыми на татами выйдут мужчины в весовых категориях 60 и 66 кг и женщины в категориях 48 и 52 кг. 14 декабря выступят спортсмены в весе до 73 и 81 кг, а также женщины в весе до 57 и 63 кг. 15 декабря определятся победители и призеры у тяжеловесов: в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин и до 70, 78 и свыше 78 кг у женщин», — сообщили в Федерации дзюдо России.

В турнире 2019 года выступят сильнейшие спортсмены страны. Максимальное представительство получила сборная Уральского федерального округа. Адыгею представит сборная республики из 25 парней и девушек, сообщили в республиканском спорткомитете.

В разные годы за Адыгею выступали олимпийский чемпион, первый советский чемпион мира Владимир Невзоров, призер Олимпиады Арамбий Емиж, чемпион Европы и мира Хазрет Тлецери, чемпион СССР Хазрет Куваев. Учеником майкопской школы дзюдо является Олимпийский чемпион Лондона 2012 года Арсен Галстян. В Адыгее начинали спортивную карьеру бронзовый призер Олимпиады-2004 Хасанби Таов и чемпион Олимпиады-2016 Беслан Мудранов.

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В этом году республику в сборной России представляет Анзаур Арданов. Еще один воспитанник местной школы дзюдо, Айдамир Тюльпанов, является действующим победителем Кубка России. Этот титул Айдамир завоевал в 2018 году в Ханты-Мансийске.

Официальная церемония открытия турнира состоится 13 декабря в 16:30. Начало предварительного этапа в 10:00 по московскому времени, финального блока — в 17:00. Трансляцию поединков турнира можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации дзюдо России.

Дзюдо Майкоп

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