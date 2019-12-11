Россиянам собираются разрешить записываться к врачу без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) весной 2020 года собирается запустить сервис, который позволит обращаться в медучреждения только по паспорту

Сервис не будет обязательным для всех больниц и поликлиник, регионы сами решат, нужно ли им переходить на новую систему. Чтобы сервис начал работу, потребуется внести поправки в законодательство. Их планируют внести до конца марта 2020 года, сообщил 11 декабря «360».

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, россиянам для записи на прием будет достаточно предъявить паспорт», — объяснили принцип действия сервиса в пресс-службе ФОМС.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в ближайшее время в России могут заработать цифровые формы полисов, которые можно будет хранить на смартфоне, планшете и других гаджетах, пишет RT.

Напомним, новые бессрочные страховые полисы, единые на всей территории России, стали выдавать с 1 мая 2011 года.