Россиянам собираются разрешить записываться к врачу без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) весной 2020 года собирается запустить сервис, который позволит обращаться в медучреждения только по паспорту
Сервис не будет обязательным для всех больниц и поликлиник, регионы сами решат, нужно ли им переходить на новую систему. Чтобы сервис начал работу, потребуется внести поправки в законодательство. Их планируют внести до конца марта 2020 года, сообщил 11 декабря «360».
«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, россиянам для записи на прием будет достаточно предъявить паспорт», — объяснили принцип действия сервиса в пресс-службе ФОМС.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в ближайшее время в России могут заработать цифровые формы полисов, которые можно будет хранить на смартфоне, планшете и других гаджетах, пишет RT.
Напомним, новые бессрочные страховые полисы, единые на всей территории России, стали выдавать с 1 мая 2011 года.
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