В Адыгее увеличили объем помощи молодым семьям на покупку нового жилья

В Адыгее в 2019 году на финансирование программы по обеспечению жильем молодых семей направили более 244 млн рублей

Это позволило 339 молодым семьям улучшить жилищные условия, что на 55 семей больше, чем в прошлом году.

Принять участие в программе могут семьи, признанные нуждающимися в улучшении условий проживания. При этом возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Со стороны государства им возмещается не менее 30-35% стоимости жилья.

За время действия госпрограммы с 2006 по 2018 годы в республике предоставили субсидии 1 тыс. 472 молодым семьям республики. На улучшение их жилищных условий направили 842,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. Предполагается, что программу будут реализовывать до 2025 года. Кроме того, в этом году выделили 111,2 млн рублей для жилья 107 детям-сиротам.

Как уточнили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова, республика обеспечивает выполнение плановых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца 2019 года планируется ввести в строй 255 тыс. кв. метров жилья, За 10 месяцев 2019 из них построили более 200 тыс. кв. метров. Кромое того, выдали 58 разрешений на строительство 143 многоквартирных жилых домов.

«Особое внимание в регионе уделяется выполнению социальных обязательств. На строгом контроле главы Адыгеи — обеспечение жильем детей-сирот, выполнение программ по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов в сельской местности. Продолжаются в Адыгее и мероприятия по переселению граждан из ветхого жилья», — отметили в пресс-службе главы республики.