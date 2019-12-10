Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Европе, сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении. По данным РЕН ТВ, политик умер во время операции на сердце в Мюнхене. Смерть Лужкова подтвердил его бывший помощник Тимур Шогенов, пишет RT.

Кто такой Юрий Лужков

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина, после чего занимал руководящие должности на предприятиях и в организациях химической промышленности. С 1987 года работал в системе исполнительной власти Москвы. В 1992 году стал мэром столицы, сменив на посту Гавриила Попова. Бывший президент России Дмитрий Медведев в 2010 году освободил Лужкова от занимаемой должности «в связи с утратой доверия», сообщил «360». После него мэром назначили Сергея Собянина.