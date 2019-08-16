В Адыгее женщина погибла в ДТП с лошадью

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее 10 апреля грузовик наехал на стадо коров, несколько животных погибло. Полиция оштрафовала пастуха и водителя.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.