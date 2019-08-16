В Адыгее женщина погибла в ДТП с лошадью
В Адыгее вечером 14 августа произошло ДТП с лошадью, в котором погибла женщина
Авария случилась в Майкопском районе поздно вечером. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Toyota сбил лошадь, которая стояла на дороге.
В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка машины. Водителя с серьезными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия и владелец животного.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее 10 апреля грузовик наехал на стадо коров, несколько животных погибло. Полиция оштрафовала пастуха и водителя.
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