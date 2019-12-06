Путин учредил звание «Заслуженный географ России»

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе отмечается, что звание будут присваивать высокопрофессиональным специалистам в области географии за личные заслуги в совершении открытий, проведении научных экспедиций и исследований, в результате которых получены новые и исключительно важные сведения в области географии.

Кроме того, заслуженным географом можно стать за выполнение работ по созданию географических каталогов, атласов, научно-популярных изданий и справочников, в том числе на языках народов России.

Получить звание можно будет при наличии 20 лет профессионального стажа, а также отраслевых наград федеральных, региональных властей или Русского географического общества.

В мае Путин поручил правительству установить 18 августа День географа, пишет RT.