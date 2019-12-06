Путин учредил звание «Заслуженный географ России»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В России появилось почетного звание «Заслуженный географ России»

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе отмечается, что звание будут присваивать высокопрофессиональным специалистам в области географии за личные заслуги в совершении открытий, проведении научных экспедиций и исследований, в результате которых получены новые и исключительно важные сведения в области географии.

Кроме того, заслуженным географом можно стать за выполнение работ по созданию географических каталогов, атласов, научно-популярных изданий и справочников, в том числе на языках народов России.

Получить звание можно будет при наличии 20 лет профессионального стажа, а также отраслевых наград федеральных, региональных властей или Русского географического общества.

В мае Путин поручил правительству установить 18 августа День географа, пишет RT.

Владимир Путин География

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре эвакуировали многоэтажку из-за пожара на балконах
В Сочи на женщину завели дело за избиение младенца
Путин учредил звание «Заслуженный географ России»
Амбассадор проекта «Мой бизнес» рассказала в Краснодаре об эффективности господдержки для МСП
В Ростове заведующая госучреждения притворялась шестью работниками одновременно, чтобы получить 2 млн рублей
В центре Сочи пенсионерка сбила 12-летнего подростка

Лента новостей

Статьи

Что может скрывать родинка?

Как распознать меланому и где пройти обследование бесплатно

Статьи Партнерский

Как открыть ИП и сколько это стоит?

Пять шагов к своему делу

Статьи Партнерский

Как устроен интернет вещей?

Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале