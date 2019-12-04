С 2020 года ФНС будет принимать всю годовую бухгалтерскую отчетность только в электронном виде

Субъектам малого предпринимательства (численность сотрудников не более 100 человек и доход не более 800 млн рублей), то бухгалтерскую отчетность следует предоставлять:

В налоговой рассказали об изменениях в ФЗ «О бухгалтерском учете», которые вступят в силу в 2020 году

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