С 2020 года ФНС будет принимать всю годовую бухгалтерскую отчетность только в электронном виде

Краснодарский край, Вся Россия

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В налоговой рассказали об изменениях в ФЗ «О бухгалтерском учете», которые вступят в силу в 2020 году

Изменения внесены в № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», сообщили в ИФНС России № 3 по Краснодару.

В частности, с 1 января 2020 года:

  • отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
  • вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота размещен на информационных стендах в налоговых инспекциях.

Субъектам малого предпринимательства (численность сотрудников не более 100 человек и доход не более 800 млн рублей), то бухгалтерскую отчетность следует предоставлять:

  • в 2020 году — в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;
  • с 2021 года — только в электронном виде через оператора электронного документооборота.
Краснодар Налоги

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