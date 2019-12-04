«Курорт Красная Поляна» рассказал про съемки сериала «Кухня. Война за отель» с Дмитрием Нагиевым

Премьера сериала «Кухня. Война за отель» состоялась в новом сезоне телеканала СТС. Съемки картины проходили на территории «Курорта Красная Поляна». Генеральными продюсерами телепроекта выступили Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук и Антон Федотов, а в списке актеров — Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда и другие.

По сюжету, потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, героиня Элеонора уезжает в Тоскану. Когда виновный в ее банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи, она решает отомстить шоумену за все обиды. Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича.

«Вместе они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвезд и всеми силами скрывают убыточность заведения. И все это, чтобы вернуть Элеонору в ряды лучших отельеров и за большие деньги продать Нагиеву отель, купленный за бесценок», — говорится в описании сериала.

Съемки проводились в игорной зоне «Курорта Красная Поляна» на уровне «Поляна 540» и на «Поляне 960», где были расположены фасады отеля New Eleon и казино, для постройки которых в Красную Поляну из Москвы приехали две фуры с оборудованием, декорациями, реквизитом и костюмами — каждая с объемом кузова в 86 кубометров. Также по сценарию в кадре появятся «Поляна 2200», горная долина Цирк-2, Ахштырское ущелье, хребет Аибга, горный каньон Псахо, река Мзымта, горные серпантины и другие природные достопримечательности Красной Поляны.

Исполнители главных ролей размещались в шаговой доступности от места съемок на «Поляне 960» в пятизвездочных отелях Novotel Resort и Rixos.

«Благодаря расположению отелей вблизи главной канатной дороги курорта, актеры успели почувствовать себя настоящими гостями Красной Поляны и подняться на канатной дороге к горным вершинам», — рассказали в пресс-службе курорта.

В частности, Елена Ксенофонтова, играющая Элеонору Андреевну, посетила высокогорный парк аттракционов Gorky Fly на высоте более 2200 метров над уровнем моря и прокатилась на самом длинном зиплайне в России со скоростью 80 км/ч.

«В Красной Поляне чудесно! Такая фактура только придаст нашему проекту шарма, колорита и новых красок», — поделилась впечатлениями актриса.