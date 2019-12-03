В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр

Краснодарский край

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В Сочи 3 декабря начал работать интерактивный музей истории Олимпийских игр и олимпийского движения

Музей открылся на базе Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Экспозицию разделили на зоны об истории зимних и летних Олимпийских игр. Отдельное место в музее заняла летопись Олимпиады в Сочи.

Кроме того, посетители музея смогут протестировать спортивные тренажеры — в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассы, покататься на горных лыжах.

Ректор РМОУ пообещал, что музей будет доступен не только студентам университета, но и школьникам, которые приехали в образовательный центр «Сириус». Также его смогут посетить туристы и жители Сочи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в 2010 году на курорте открылся Музей спортивной славы Сочи, который посвятили зимней Олимпиаде 2014 года.

Музеи Олимпиада в Сочи Сочи

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