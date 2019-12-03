В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр

В Сочи 3 декабря начал работать интерактивный музей истории Олимпийских игр и олимпийского движения

Музей открылся на базе Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Экспозицию разделили на зоны об истории зимних и летних Олимпийских игр. Отдельное место в музее заняла летопись Олимпиады в Сочи.

Кроме того, посетители музея смогут протестировать спортивные тренажеры — в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассы, покататься на горных лыжах.