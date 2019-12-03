В Новокубанском районе легковушка столкнулась с КамАЗом и съехала в кювет
В Новокубанском районе 2 декабря произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика
Авария произошла утром в 7:10 на дороге Армавир — станица Отрадная. По предварительным данным, КамАЗ и автомобиль ВАЗ-21140 ехали в попутном направлении от станицы Отрадной в сторону федеральной трассы «Кавказ». Установлено, что 23-летний водитель легковушки выбрал небезопасную дистанцию, из-за этого произошло столкновение. После удара ВАЗ-21140 съехал с дороги в кювет.
В аварии пострадали два человека — водитель легкового автомобиля и его 20-летняя пассажирка, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 2 декабря в Туапсинском районе пенсионер погиб, перевернувшись на машине в овраг на трассе.
Читайте также
Артур Каратай о том, как «Краснодар» потерял очки
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.