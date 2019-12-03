В Новокубанском районе легковушка столкнулась с КамАЗом и съехала в кювет

В Новокубанском районе 2 декабря произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика

Авария произошла утром в 7:10 на дороге Армавир — станица Отрадная. По предварительным данным, КамАЗ и автомобиль ВАЗ-21140 ехали в попутном направлении от станицы Отрадной в сторону федеральной трассы «Кавказ». Установлено, что 23-летний водитель легковушки выбрал небезопасную дистанцию, из-за этого произошло столкновение. После удара ВАЗ-21140 съехал с дороги в кювет.

В аварии пострадали два человека — водитель легкового автомобиля и его 20-летняя пассажирка, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 2 декабря в Туапсинском районе пенсионер погиб, перевернувшись на машине в овраг на трассе.