Пенсионер погиб, перевернувшись на машине в овраг на трассе в Краснодарском крае
В Туапсинском районе 1 декабря произошло ДТП, в котором погиб мужчина
Авария случилась в 17:30 на трассе Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Opel Corsa ехал со стороны Майкопа в направлении Туапсе. На закруглении дороги он не справился с управлением и машина опрокинулась в овраг.
В результате ДТП мужчина погиб на месте. Обстоятельства аварии уточняются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, под Армавиром вечером 1 декабря произошла массовая авария на встречной полосе, где пострадали водитель отечественной машины и его 19-летняя пассажирка. Девушку спасти не удалось — она скончалась в реанимации.
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