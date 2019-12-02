Пенсионер погиб, перевернувшись на машине в овраг на трассе в Краснодарском крае

Авария случилась в 17:30 на трассе Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Opel Corsa ехал со стороны Майкопа в направлении Туапсе. На закруглении дороги он не справился с управлением и машина опрокинулась в овраг.

В результате ДТП мужчина погиб на месте. Обстоятельства аварии уточняются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, под Армавиром вечером 1 декабря произошла массовая авария на встречной полосе, где пострадали водитель отечественной машины и его 19-летняя пассажирка. Девушку спасти не удалось — она скончалась в реанимации.