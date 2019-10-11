В леса Анапы выпустили европейских ланей

В Государственном природном зоологическом заказнике «Красная Горка» в Анапе 11 октября впервые выпустили в естественную природную среду 18 ланей

Принявший участие в мероприятии заместитель министра природных ресурсов Олег Сизонов сообщил, что всего осенью выпустят 37 особей.

Он напомнил, что разводить ланей в крае начали после того, как из-за эпидемии АЧС значительно снизилась численности дикого кабана — одного из популярных объектов охоты. Власти приняли решение заместить дикого кабана альтернативными видами копытных.

Как писали Юга.ру, европейскую лань завезли для разведения в Белореченский природный зоологический заказник в 2015 году. Тогда их было 72.

«Животные уже адаптировались. В настоящее время в вольере содержится 135 взрослых особей, кроме этого появились новорожденные детеныши», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В будущем планируется содержать в вольере на постоянной основе около ста женских особей лани. Это позволит ежегодно выпускать в заказники краевого значения по 37-40 особей.

Ранее, в 2018 году, ланей уже выпускали в заказник «Средне-Лабинский» в Усть-Лабинском районе.