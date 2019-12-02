«Спасибо, что не в обезьяннике». В Сочи осудили лидера профсоюза «Альянс врачей», задержанную на пикете «За достойную медицину»

Краснодарский край

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В Сочи во время Всероссийской акции «За достойную медицину» задержали регионального представителя профсоюза медработников «Альянс врачей», председателя ячейки организации в горбольнице № 1 Юлию Волкову

Акция прошла 30 ноября. На сайте «Альянса» сообщается, что Волкова стояла в одиночном пикете в защиту уволенной недавно коллеги с соратника по «Альянсу» Юлии Фрелих. У нее были плакаты «SOS медики в нищете», «Медики, объединяйтесь» и «Верните Фрейлих на работу». Полицейские сочли, что тот, кто проводил съемку пикета, тоже был его участником — соответственно пикет был не одиночным.

Волкова рассказала порталу Юга.ру, что на нее составили протокол об административном нарушении — за нарушение правил проведения публичного мероприятия. 2 декабря ее вызвали в Центральный районный суд в 9:00. Но заседание было перенесено на 15:00.

«Жду суда уже 6 часов. Спасибо, что не в обезьяннике», — заявила Волкова.

Адвокат врача Сергей Костюк сообщил, что по итогам заседания профсоюзному лидеру назначили штраф в 20 тыс. рублей.

«Будем обжаловать», — поделился планами Костюк.

Как писали Юга.ру, в конце октября профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» провел контроль в горбольнице № 5 и выявил отсутствие жизненно важных медикаментов.

Здравоохранение Митинги Сочи Суд

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