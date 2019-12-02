Бывший коммисар «Наших» и депутат Госдумы от Кубани Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Бывший депутат Госдумы, избранный от Краснодарского края, и экс-комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель весной 2019 года получил немецкое гражданство

Об этом 1 декабря сообщило Süddeutsche Zeitung. По информации издания, Шлегель стал директором по стратегическим проектам и операциям в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis в Мюнхене.

Кто такой Роберт Шлегель

Роберт Шлегель родился 17 декабря 1984 года в столице Туркменистана Ашхабаде. В 2005 году получил диплом Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени Литовчина по специальности «тележурналист».

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В 2006-2007 годах был пресс-секретарем движения «Наши». Он организовал студию «Белый Свет», которая снимала агитационные видеоролики для молодежной организации. В конце 2007 года принял участие в парламентских выборах в составе списка «Единой России» от Краснодарского края и стал самым молодым депутатом Госдумы РФ V созыва. Вошел в VI созыв в составе Комитета по культуре. Был неоднократным участником и руководителем проектов, связанных с информационными технологиями и интернетом.

В 2008 году Шлегель внес на рассмотрение поправку к закону «О средствах массовой информации», известной в качестве «поправки Шлегеля», которая позволяла не только штрафовать издания за клевету, но и закрывать их по решению суда. Кроме того, он участвовал в разработке поправок к законопроекту «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В 2012 году Роберт Шлегель потребовал от прокуратуры проверить источники финансирования телеканала «Дождь» и других СМИ, освещавших митинги. В мае 2013 года выступил за введение запрета на «беспредельные» высказывания в СМИ. В марте 2014-го разработал законопроект, ограничивающий прокат зарубежных фильмов (который впоследствие не был принят), голосовал за закон, запрещающий иностранцам усыновлять российских сирот. 6 февраля 2016 года вошел в состав Генерального совета партии «Единая Россия».

По информации Süddeutsche Zeitung, весной 2019 года Шлегель эмигрировал в Германию и получил немецкое гражданство. В переписке с изданием по электронной почте он рассказал, что «разочаровался в политике», его взгляды «сильно изменились», и теперь он «обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».

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«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и людей, которым они принадлежат», — сказал он.

После публикации расследования Süddeutsche Zeitung, в котором издание подробно рассказывает о политическом прошлом и взглядах Роберта Шлегеля и говорит о его возможной связи с организацией кибератак на другие страны, компания Acronis на время освободила его от службы. Руководство компании будет проводить внутреннее расследование, после которого решит, продолжит ли Шлегель работать.

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