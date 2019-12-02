Лаборатория «Гемотест» объявила о новогодних скидках

Скидки 20%, 30% и 50% действуют на программы комплексного профилактического обследования для женщин и мужчин. Акция продлится до 20 января 2020 года и охватывает 12 разных групп исследований.

В новогодней распродаже участвуют чекапы — расширенные обследования, включающие до 40 лабораторных показателей, а также исследования иммунитета к распространенным «детским» инфекциям (кори, краснухе и свинке) и оценка состояния сосудов.

В Южном федеральном округе новогодняя распродажа дополняет уже идущую акцию: до 31 декабря во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в регионе действует специальная цена на клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ. Общий анализ крови используют при диагностике многих заболеваний, поэтому его можно добавить к любому выбранному исследованию.

Подробнее о программах исследований — на сайте лаборатории.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.