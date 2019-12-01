Инфекционная больница Новочеркасска осталась без врачей и приостановила работу
В Новочеркасске инфекционная больница прекратила прием пациентов, потому что из нее уволились все врачи
В стационарном отделении работали три врача, сообщает официальный сайт администрации города. Двое из них, в возрасте старше 70 лет, уволились по собственному желанию. Доктор-инфекционист, заведующий отделением, находясь в отпуске, тоже написал заявление об увольнении. Теми пациентами, что уже поступили в больницу, занимается средний медицинский персонал.
Управление здравоохранения администрации Новочеркасска обратилось в минздрав Ростовской области, чтобы им помогли с госпитализацией новых пациентов. После этого всех взрослых новочеркасцев должны принимать в инфекционных подразделениях медучреждений в Аксае, а также центральной городской больнице Ростова-на-Дону.
Детей с ОРВИ, пневмонией и ангиной обещают госпитализировать в детскую городскую больницу, а с кишечными и другими инфекциями — после осмотра в детской горбольнице должны доставлять в медучреждения Аксая и ЦГБ Ростова-на-Дону.
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал, что несмотря на увольнение врачей, не стоит опасаться эпидемии в регионе. «Инфекционная ситуация в Ростовской области спокойная. Конечно, это ненормально, что там нет сегодня ни одного инфекциониста, если это так», — сказал Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Ситуацию с инфекционной службой в стране в целом он назвал «безобразием, потому что инфекционная служба у нас всегда была в немилости областных, региональных руководителей».
В Новочеркасске проживает более 167 тыс. человек.
Читайте также
За незаконное распространение «Лирики» и «Тропикамида» теперь смогут сажать
Не все врачи согласны с этим решением
Атаман Долуда назвал мэров Сочи и Геленджика врагами Путина
«Слишком большие, наверное, короны» — не ходят на собрания казаков
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.