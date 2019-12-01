Инфекционная больница Новочеркасска осталась без врачей и приостановила работу

В Новочеркасске инфекционная больница прекратила прием пациентов, потому что из нее уволились все врачи

В стационарном отделении работали три врача, сообщает официальный сайт администрации города. Двое из них, в возрасте старше 70 лет, уволились по собственному желанию. Доктор-инфекционист, заведующий отделением, находясь в отпуске, тоже написал заявление об увольнении. Теми пациентами, что уже поступили в больницу, занимается средний медицинский персонал.

Управление здравоохранения администрации Новочеркасска обратилось в минздрав Ростовской области, чтобы им помогли с госпитализацией новых пациентов. После этого всех взрослых новочеркасцев должны принимать в инфекционных подразделениях медучреждений в Аксае, а также центральной городской больнице Ростова-на-Дону.

Детей с ОРВИ, пневмонией и ангиной обещают госпитализировать в детскую городскую больницу, а с кишечными и другими инфекциями — после осмотра в детской горбольнице должны доставлять в медучреждения Аксая и ЦГБ Ростова-на-Дону.