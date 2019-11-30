На Гидрострое в Краснодаре четыре маршрутки изменят схему движения

Краснодарский край

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В Краснодаре автобусы № 28, 34, 41 и 51 изменят маршруты движения во время следования по микрорайону Гидростроителей

В мэрии города отметили, что маршруты изменяют по просьбе местных жителей — их, в том числе, продлят до новых жилых комплексов.

«Это стало возможно благодаря строительству участка дороги по улице Снесарева — от Невкипелого до Снесарева, 10. Новый участок соединил магистральные улицы этой части микрорайона», — пояснили в мэрии.

С 30 ноября изменится путь следования автобусов № 28 и 41:

  • маршрут № 28 «Юбилейный мкр — Невкипелого» будет курсировать от Невкипелого по Снесарева, Гассия до Лермонтова;
  • маршрут № 41 «ТРК “Семь звезд“ — улица Валерия Гассия» будет ходить от Невкипелого по Снесарева, Гассия, Автолюбителей до конечной. В обратном направлении — по аналогичному маршруту.

С 7 декабря изменится схема движения автобусов № 34 и 51:

  • маршрут № 34 «Благоева — ЖК “Спортивная деревня“» продлят до ЖК «Трилогия». Автобусы будут ходить от «Трилогии» по Невкипелого, Снесарева, Невкипелого, Автолюбителей, Трудовой Славы, в обратном направлении — по Трудовой Славы, Благоева, Гидростроителей, Автолюбителей, Невкипелого, Снесарева, Невкипелого до «Трилогии»;
  • маршрут № 51 «Благоева — Академика Королева» продлят до ЖК «Восточный парк». Он будет курсировать от ЖК по Трудовой Славы, Благоева, Гидростроителей, Автолюбителей, Трудовой Славы, Благоева и далее по маршруту. В обратном направлении — от Трудовой Славы по Благоева, Гидростроителей, Благоева, Трудовой Славы до «Восточного парка».
Краснодар Общественный транспорт

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