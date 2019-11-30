На Гидрострое в Краснодаре четыре маршрутки изменят схему движения

В Краснодаре автобусы № 28, 34, 41 и 51 изменят маршруты движения во время следования по микрорайону Гидростроителей

В мэрии города отметили, что маршруты изменяют по просьбе местных жителей — их, в том числе, продлят до новых жилых комплексов.

«Это стало возможно благодаря строительству участка дороги по улице Снесарева — от Невкипелого до Снесарева, 10. Новый участок соединил магистральные улицы этой части микрорайона», — пояснили в мэрии.

С 30 ноября изменится путь следования автобусов № 28 и 41 :

маршрут № 28 «Юбилейный мкр — Невкипелого» будет курсировать от Невкипелого по Снесарева, Гассия до Лермонтова;

маршрут № 41 «ТРК “Семь звезд“ — улица Валерия Гассия» будет ходить от Невкипелого по Снесарева, Гассия, Автолюбителей до конечной. В обратном направлении — по аналогичному маршруту.

С 7 декабря изменится схема движения автобусов № 34 и 51 :