Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Краснодаре
В столице Кубани 27 ноября иномарка врезалась в трамвай, есть раненые
Авария произошла в 20:40 на пересечении улиц Бабушкина и Каляева. По фотографиям, опубликованным в группе «Общественный транспорт Краснодара» «ВКонтакте», видно, что иномарка врезалась в трамвай маршрута № 7.
Сотрудники полиции установили, что 24-летний водитель Mazda ехал по Бабушкина в сторону Герцена. На перекрестке с Каляева он не уступил дорогу общественному транспорту, имевшему преимущество, в результате произошло столкновение.
С травмами разной степени тяжести госпитализировали водителя машины и его пассажира — 24-летнего местного жителя, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Напомним, в Краснодаре 29 октября Porsche врезался в новый трамвай.
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