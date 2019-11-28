Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Краснодаре

В столице Кубани 27 ноября иномарка врезалась в трамвай, есть раненые

Авария произошла в 20:40 на пересечении улиц Бабушкина и Каляева. По фотографиям, опубликованным в группе «Общественный транспорт Краснодара» «ВКонтакте», видно, что иномарка врезалась в трамвай маршрута № 7.

Сотрудники полиции установили, что 24-летний водитель Mazda ехал по Бабушкина в сторону Герцена. На перекрестке с Каляева он не уступил дорогу общественному транспорту, имевшему преимущество, в результате произошло столкновение.

С травмами разной степени тяжести госпитализировали водителя машины и его пассажира — 24-летнего местного жителя, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в Краснодаре 29 октября Porsche врезался в новый трамвай.