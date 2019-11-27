На Кубани депутаты решили создать более благоприятные условия для животноводства

Краснодарский край

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В Краснодаре 27 ноября на сессии Законодательного собрания края депутаты обсудили развитие агропромышленного комплекса региона

О чем говорили депутаты? На 28-й сессии ЗСК депутаты уточнили основания финансирования племенного животноводства и внесли ясность в особенности использования земельных участков, пригодных для него.

В чем проблема отрасли животноводства? Председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин заявил, что высокая кадастровая стоимость и, соответственно, неподъемная для многих фермеров арендная плата за земельные участки сельхозназначения — серьезное препятствие для дальнейшего развития в регионе отрасли животноводства.

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Как эту ситуацию регулирует закон? В 2014 году Минэкономразвития России приняло указ, который устанавливает виды разрешенного использования земли. Однако у некоторых участков, которые людям предоставили в пользование до 2014 года, эти виды не соответствуют классификатору. Именно поэтому парламентарии хотят внести поправки в уже действующий закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», рассказали в пресс-службе ЗСК.

Что дадут поправки? С их помощью можно будет закрепить механизм, который будет устанавливать виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором. Кроме того, председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что Кубани нужно значительно нарастить объем животноводческой продукции. Для этого необходимо увеличивать поголовье и улучшать его качество.

«Поправки в закон об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае позволят создать более благоприятные условия для развития отрасли животноводства. Реализация законопроекта позволит вовлечь в оборот дополнительные территории и повысит эффективность использования земельных участков из земель сельхозназначения в целях ведения животноводства», — заключил Юрий Бурлачко.

Животноводство Закон Законодательство ЗСК Краснодар Сельское хозяйство Юрий Бурлачко

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