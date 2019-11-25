Страховая компания ВСК разыграет кроссовер среди заемщиков «МТС-Банка»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Страховой Дом ВСК и ПАО «МТС-Банк» в ноябре запустили акцию, где можно выиграть машину Nissan Qashqai

Для участия в акции при получении потребительского кредита в ПАО «МТС-Банк» необходимо оформить договор страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода Страхового Дома ВСК. Акция продлится с 18 ноября по 31 декабря этого года. В ней смогут принять участие все клиенты, чьи договоры будут действовать на дату подведения итогов.

Победителя выберут в период с 27 по 31 января 2020 года случайным образом через открытую лотерею, которая состоится в центральном офисе ВСК в Москве. Машину Nissan Qashqai вручат с 15 по 28 февраля, рассказали в пресс-службе ВСК.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.

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