ВСК объявила о скидках до 70% в «Черную пятницу»

Страховой Дом ВСК четвертый раз участвует в ежегодной распродаже «Черная пятница» и предлагает страховые продукты со скидками до 70%

Акция продлится с 22 по 29 ноября включительно. В этом году скидки распространятся на страховые продукты, доступные в интернет-магазине и мобильном приложении «ВСК страхование». Исключение — ОСАГО, ряд специфичных страховых продуктов и продление действующих страховок ВСК.

Скидка 29% действует на каско. Скидка 50% активна для страховок заграничных путешествий. Защита от несчастного случая доступна с дисконтом 30%. На страхование имущества действует скидка 70%, за исключением продукта «Домашний помощник». Страховка от критических и онкозаболеваний дешевле на 30%.

Скидку дает промокод «friday19» при условии его регистрации в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование».

Подробные условия акции — на сайте компании.