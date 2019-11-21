Госдума разрешила признавать иноагентами не только организации, но и граждан

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Госдума РФ 21 ноября приняла поправки в закон «О СМИ», которые позволяют признавать иноагентами физических лиц

Депутаты Госдумы приняли закон в третьем, окончательном чтении. «За» проголосовали 311 из 315, «против» — никто.

«По новому закону иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие материалы СМИ — иностранных агентов или участвующие в их создании, а также получающие деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников», — говорится на сайте Госдумы.

Также поправки к закону предусматривают, что для работы в России СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы, созданные таким СМИ, должны будут выходить с пометкой о том, что их распространяет иноагент, пишет RT. Такая же ссылка должна будет использоваться при цитировании. В случае невыполнения требований закона Роскомнадзор может заблокировать ресурс.

Ведением реестра СМИ-иноагентов займется Министерство юстиции РФ. Ведомство будет принимать решение о включении ресурса в список или исключении из него совместно с Министерством иностранных дел РФ.

«Предложенная формулировка очень широкая. Если этот законопроект будет принят, то под него может попасть полстраны, так как в нем не уточняется, для каких целей были получены иностранные средства: для признания иностранным агентом достаточно будет репоста сообщения блогера, внесенного в реестр», — цитирует «Коммерсант» медиаюриста Галину Арапову.

По ее словам, теоретически это может коснуться граждан, работающих в компаниях с иностранным финансированием, или ученых, получивших зарубежные гранты.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года Госдума одобрила правки в законе, позволяющие признавать СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. Закон о СМИ-иноагентах был предложен в качестве зеркальной меры после того, как Минюст США потребовал, чтобы RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Реестр СМИ-иноагентов опубликован на сайте Министерства юстиции РФ. Сейчас в нем десять ресурсов:

  1. «Голос Америки»;
  2. «Idel.Реалии»;
  3. «Кавказ.Реалии»;
  4. «Крым.Реалии»;
  5. «Сибирь.Реалии»;
  6. «Север.Реалии»;
  7. телеканал «Настоящее время»;
  8. «Фактограф»;
  9. Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi);
  10. «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (PCE/PC).
Госдума РФ Закон Международные отношения Министерство иностранных дел России Министерство юстиции РФ СМИ

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