Госдума разрешила признавать иноагентами не только организации, но и граждан
Госдума РФ 21 ноября приняла поправки в закон «О СМИ», которые позволяют признавать иноагентами физических лиц
Депутаты Госдумы приняли закон в третьем, окончательном чтении. «За» проголосовали 311 из 315, «против» — никто.
«По новому закону иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие материалы СМИ — иностранных агентов или участвующие в их создании, а также получающие деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников», — говорится на сайте Госдумы.
Также поправки к закону предусматривают, что для работы в России СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы, созданные таким СМИ, должны будут выходить с пометкой о том, что их распространяет иноагент, пишет RT. Такая же ссылка должна будет использоваться при цитировании. В случае невыполнения требований закона Роскомнадзор может заблокировать ресурс.
Ведением реестра СМИ-иноагентов займется Министерство юстиции РФ. Ведомство будет принимать решение о включении ресурса в список или исключении из него совместно с Министерством иностранных дел РФ.
«Предложенная формулировка очень широкая. Если этот законопроект будет принят, то под него может попасть полстраны, так как в нем не уточняется, для каких целей были получены иностранные средства: для признания иностранным агентом достаточно будет репоста сообщения блогера, внесенного в реестр», — цитирует «Коммерсант» медиаюриста Галину Арапову.
По ее словам, теоретически это может коснуться граждан, работающих в компаниях с иностранным финансированием, или ученых, получивших зарубежные гранты.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года Госдума одобрила правки в законе, позволяющие признавать СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. Закон о СМИ-иноагентах был предложен в качестве зеркальной меры после того, как Минюст США потребовал, чтобы RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента.
Реестр СМИ-иноагентов опубликован на сайте Министерства юстиции РФ. Сейчас в нем десять ресурсов:
- «Голос Америки»;
- «Idel.Реалии»;
- «Кавказ.Реалии»;
- «Крым.Реалии»;
- «Сибирь.Реалии»;
- «Север.Реалии»;
- телеканал «Настоящее время»;
- «Фактограф»;
- Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi);
- «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (PCE/PC).
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