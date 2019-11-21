Госдума разрешила признавать иноагентами не только организации, но и граждан

Также поправки к закону предусматривают, что для работы в России СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы, созданные таким СМИ, должны будут выходить с пометкой о том, что их распространяет иноагент, пишет RT . Такая же ссылка должна будет использоваться при цитировании. В случае невыполнения требований закона Роскомнадзор может заблокировать ресурс.

«По новому закону иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие материалы СМИ — иностранных агентов или участвующие в их создании, а также получающие деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников», — говорится на сайте Госдумы.

Ведением реестра СМИ-иноагентов займется Министерство юстиции РФ. Ведомство будет принимать решение о включении ресурса в список или исключении из него совместно с Министерством иностранных дел РФ.

«Предложенная формулировка очень широкая. Если этот законопроект будет принят, то под него может попасть полстраны, так как в нем не уточняется, для каких целей были получены иностранные средства: для признания иностранным агентом достаточно будет репоста сообщения блогера, внесенного в реестр», — цитирует «Коммерсант» медиаюриста Галину Арапову.

По ее словам, теоретически это может коснуться граждан, работающих в компаниях с иностранным финансированием, или ученых, получивших зарубежные гранты.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года Госдума одобрила правки в законе, позволяющие признавать СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. Закон о СМИ-иноагентах был предложен в качестве зеркальной меры после того, как Минюст США потребовал, чтобы RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента.