Минтранс назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Стало известно, когда состоится запуск грузового железнодорожного движения по мосту между Крымом и материковой частью России

Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев сообщил, что открытие грузового движения по мосту в Крым планируется 1 июня 2020 года.

Он уточнил, что в первую очередь по железнодорожной части моста будут перевозить топливо и стройматериалы, передает РИА «Новости».

RT пишет, что сейчас транспортировка грузов в Крым происходит только за счет автомобильного сообщения. Эксперты подчеркивают, что открытие железнодорожной части Крымского моста серьезно повлияет на экономику полуострова с точки зрения логистики, доступности грузов и товаров. Железнодорожный грузовой транспорт позволит осуществлять намного больший объем перевозок.

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Как писали Юга.ру, грузовые поезда планировалось пустить по мосту в декабре 2019 года, но запуск отложили из-за обнаружения под Керчью уникальной древнегреческой усадьбы, которая датируется IV — III веками до н.э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства.

После обнаружения поселения было принято решение перенести участок железной дороги. В мае 2019 года в связи с перепроектировкой Минэкономразвития увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту на 3,38 млрд рублей — с 27,66 млрд до 31,04 млрд.

Археологический объект исследуют ученые, на месте усадьбы может появиться музей.

Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. С мая 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В октябре по нему начали ездить грузовики. 

В июле 2018 года на мосту начали укладывать первые рельсы. Планируется, что железная дорога будет практически бесшумной. Пассажирское сообщение по мосту откроют в декабре.

Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 км в длину.

Железная дорога Крымский мост Поезда Транспорт

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