Минтранс назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Стало известно, когда состоится запуск грузового железнодорожного движения по мосту между Крымом и материковой частью России

Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев сообщил, что открытие грузового движения по мосту в Крым планируется 1 июня 2020 года. Он уточнил, что в первую очередь по железнодорожной части моста будут перевозить топливо и стройматериалы, передает РИА «Новости». RT пишет, что сейчас транспортировка грузов в Крым происходит только за счет автомобильного сообщения. Эксперты подчеркивают, что открытие железнодорожной части Крымского моста серьезно повлияет на экономику полуострова с точки зрения логистики, доступности грузов и товаров. Железнодорожный грузовой транспорт позволит осуществлять намного больший объем перевозок.

Как писали Юга.ру, грузовые поезда планировалось пустить по мосту в декабре 2019 года, но запуск отложили из-за обнаружения под Керчью уникальной древнегреческой усадьбы, которая датируется IV — III веками до н.э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства. После обнаружения поселения было принято решение перенести участок железной дороги. В мае 2019 года в связи с перепроектировкой Минэкономразвития увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту на 3,38 млрд рублей — с 27,66 млрд до 31,04 млрд. Археологический объект исследуют ученые, на месте усадьбы может появиться музей.