Россиян собираются избавить от визитов в госорганы к 2024 году
Минэкономразвития разработало законопроект, по которому функции приема граждан полностью перейдут к многофункциональным центрам
Согласно проекту, МФЦ возьмут на себя все виды госуслуг, причем предоставлять их будут независимо от места прописки человека. Услуги федеральных органов будут оказывать в любом месте страны, а региональные и муниципальные — в любом центре субъекта.
Сообщается, что в МФЦ можно будет подать комплексное заявление сразу по нескольким направлениям — например, при смене фамилии можно будет сразу поменять права и загранпаспорт. При этом забрать документы смогут третьи лица по предварительному уведомлению.
Также предполагается, что к 2024 году все госуслуги, для которых не нужны физические носители, можно будет получить онлайн, сообщает «360». Это относится не только к заявлениям граждан, но и к взаимодействию МФЦ с органами власти. Кроме того, для удобства все бумажные документы граждан оцифруют и поместят в онлайн-профили. В результате гражданам не придется каждый раз предъявлять материальные носители в многофункциональные центры. Помимо этого, центры начнут собирать биометрические данные и выдавать электронные паспорта.
Планируется, что законопроект вступит в силу 1 января 2021 года, пишет RT.
Между тем, замдиректора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Константин Головщинский отметил «Известям», что «любой продукт имеет жизненный цикл, и сейчас мы наблюдаем медленное затухание института многофункциональных центров». По его словам, после того, как в России введут электронные паспорта, абсолютно все услуги можно будет получить дистанционно, без необходимости контактировать с МФЦ.
«Поэтому уже сейчас важно задуматься о том, как инфраструктура центров госуслуг будет выводиться из эксплуатации», — подытожил эксперт.
Напомним, в 2016 году Краснодар предложили сделать пилотным городом по выдаче электронных паспортов.
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