Россиян собираются избавить от визитов в госорганы к 2024 году

Согласно проекту, МФЦ возьмут на себя все виды госуслуг, причем предоставлять их будут независимо от места прописки человека. Услуги федеральных органов будут оказывать в любом месте страны, а региональные и муниципальные — в любом центре субъекта.

Сообщается, что в МФЦ можно будет подать комплексное заявление сразу по нескольким направлениям — например, при смене фамилии можно будет сразу поменять права и загранпаспорт. При этом забрать документы смогут третьи лица по предварительному уведомлению.

Также предполагается, что к 2024 году все госуслуги, для которых не нужны физические носители, можно будет получить онлайн, сообщает «360». Это относится не только к заявлениям граждан, но и к взаимодействию МФЦ с органами власти. Кроме того, для удобства все бумажные документы граждан оцифруют и поместят в онлайн-профили. В результате гражданам не придется каждый раз предъявлять материальные носители в многофункциональные центры. Помимо этого, центры начнут собирать биометрические данные и выдавать электронные паспорта.