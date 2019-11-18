В Адыгее дайверы исследовали дно реки в Хаджохской теснине

Член Краснодарского краевого отделения РГО и руководитель северокавказского направления дайвклуба «Черная Акула» Эрнст Антонов 17 ноября совершил погружение в реке Белой в районе Хаджохской теснины

По словам Антонова, уникальность погружения в том, что в этом месте река протекает в высоком гранитном каньоне, и ее русло сужается до минимальных 5-10 метров.

«Лишь ряд погодных условий — низкий уровень воды и хорошая видимость под водой, до 3-х метров, — способствовали этому погружению. В то же время температура воды на поверхности составила всего 6 градусов, а по дну русла — 2 градуса тепла», — отметил Эрнст Антонов.

При поддержке исследователей из Усть-Лабинска было проведено два исследовательских погружения продолжительностью 28 и 23 минуты. Максимальная глубина составила 5,8 метра.

Сильное поверхностное течение и теплопотеря не позволили продолжить погружения. Исследование данного места, а также Тщикского водохранилища и штолен будут продолжены, добавил Эрнст Антонов.

В июле 2019 года впервые прошла научно-исследовательская экспедиция на затопленных штольнях в районе поселка Никель Майкопского района.

Как сообщали Юга.ру, весной в Адыгее состоялись первые подводные исследования Тщикского водохранилища. Дайверы искали артефакты и изучали ресурсы водоема.