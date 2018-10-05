В Сочи на пять суток арестовали мужчину, задавшего вопрос мэру

В Сочи 4 октября арестовали Вахтанга Езугбая, который пытался задать вопрос мэру курорта Анатолию Пахомову

Через несколько дней Езугбая пригласили на беседу в полицию, там его задержали, а потом доставили в суд. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и дали пять суток ареста.

Об аресте «ОВД-Инфо» сообщила член совета «Эковахты по Северному Кавказу» София Русова. По ее словам, Езугбай снял на видео мэра, гулявшего по набережной, и попытался задать ему вопрос. Пахомов попросил казака, стоявшего рядом, разобраться с прохожим и ушел.

В полиции порталу Юга.ру сообщили, что мужчину арестовали за то, что он бранился в здании администрации курорта.

«В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о том, что гражданин в здании администрации использовал ненормативную лексику. Сотрудники полиции доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В пресс-службе мэрии Сочи подтвердили, что 22 сентября житель курорта явился на прием граждан мэром Сочи в администрацию Центрального района и попытался этот прием сорвать. «Он нецензурно выражался, что стало поводом вызвать полицию», — сказал представитель пресс-службы.

Как стало известно порталу Юга.ру, мужчина живет в Сочи, в общежитии на улице Донской, комнату он занял самовольно.

«Он пытается отстоять самовольно занятую жилплощадь в общежитии на Донской, требуя, чтобы власти легализовали самозахват», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что хамство мужчины стало предметом его гордости.

«В интернете мужчина выложил видео и сам же отметил, что в нем содержится нецензурная лексика», — заключил он.