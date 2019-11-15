На Кубани леса вдоль побережья обследуют на предмет незаконной застройки

Создать рабочую группу в начале ноября поручил губернатор Вениамин Кондратьев. Он заявил, что ситуацию нужно контролировать, так как люди сначала строят легковозводимые конструкции, видят, что власть на это никак не реагирует, а потом уже делают объект капитальным. Кроме того, он обратил внимание, что лавы муниципалитетов включают в границы поселений части лесного фонда, что недопустимо.

Уже проинспектированы Туапсинский и Новороссийский районы, а также Анапа и Геленджик, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Мы сформировали целый перечень объектов, подлежащих тщательной проверке на соответствие лесному законодательству. Будут проведены рейды, по результатам которых приняты соответствующие меры», — сообщил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Оценку использования земель проводят совместно с представителями краевого министерства природных ресурсов и прокуратуры. Они выяснят, какие права зарегистрированы в отношении участков, на которых расположены объекты и проверят, как выполняются условия договоров аренды. После к нарушителям применят меры административного воздействия, а если они откажутся выполнять требования, вопрос будет решаться в суде.

Ранее Кондратьев сообщал, что с 2016 года в регионе выявили 170 фактов возведения объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, но только по 55 из них поданы исковые заявления в суд. Он призвал, чтобы эта работа была жестче и принципиальнее.