Мэрию Сочи обязали вернуть в федеральную собственность леса, незаконно включенные в генплан

Краснодарский край

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Краснодарский краевой в августе признал, что в генплан Сочи незаконно включены земли лесного фонда

Иск о том, что чиновники незаконно включили в границы города 1,5 гектара земель лесного фонда, подало в суд Федеральное агентство лесного хозяйства. Речь идет о территории населенных пунктов, границы которых пересекаются с земельными участками лесного фонда Солох-Аульского участкового лесничества Туапсинского лесничества. 

«19 августа суд удовлетворил исковые требования Рослесхоза в полном объеме, признав генеральный план города Сочи недействующим в части включенных в границы городского округа земель лесного фонда», — сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства по ЮФО.

29 августа состоялась встреча представителей департамента и администрации Сочи. Властям города предложили привести генплан в соответствие с законодательством.

В пресс-службе мэрии Сочи отказались прокомментировать порталу Юга.ру решение суда.

Действующий генплан Сочи был принял депутатами горсобрания в 2009 году.

«Кавказский узел» ранее отмечал, что в случае, если на территориях, о которых идет речь, есть дома, их владельцы попадут в ситуацию аналогичную с ЖК «Пушкинский дол» в Геленджике. Напомним, приобретенные в собственность жителями земельные участки были возвращены в федеральную собственность, и теперь они пытаются отстоять построенное на них жилье, которое оказалось построенным незаконно.

Лесное хозяйство Сочи Суд

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