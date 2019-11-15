На Московской в Краснодаре загорелось 300 кв. метров мусора

Краснодарский край

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Крупный пожар произошел 15 ноября в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Возгорание произошло в районе пересечения улиц Московской и Гомельской около 17 часов. По словам очевидцев, там произошел громкий хлопок.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 300 кв. метров.

К 17:23 огонь локализовали, в 17:41 ликвидировали. Причины возгорания выясняются.

Краснодар Музыкальный микрорайон Пожары

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