На Московской в Краснодаре загорелось 300 кв. метров мусора

Возгорание произошло в районе пересечения улиц Московской и Гомельской около 17 часов. По словам очевидцев, там произошел громкий хлопок.

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