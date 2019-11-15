Запрет хостелов в жилых помещениях не распространится на посуточную аренду квартир

В СМИ 15 декабря появились сообщения о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев запретил сдавать квартиры в посуточную аренду. На самом деле это не так

Подробности о запрете хостелов в квартирах читайте здесь:

Подписанное постановление означает, что правительство РФ просто привело подзаконный акт в соответствие с принятыми в марте поправками в Жилищный кодекс, которые запрещают создавать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов. Закон вступил в силу с 1 октября.

Гражданский кодекс позволяет сдавать жилье в аренду на любой срок. Для этого нужно только оформить договор и заплатить налоги.

Поправки, принятые весной Госдумой, не запрещают сдавать квартиры посуточно, рассказала «Медуза». А постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, ничего не изменило.

Как писали Юга.ру, гостиницу или хостел можно разместить в квартире многоэтажки, но для этого нужно перевести ее в нежилой фонд.

Статус нежилых помещений могут получить только квартиры на первом этаже, а также квартиры, расположенные над нежилыми помещениями.