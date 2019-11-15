Запрет хостелов в жилых помещениях не распространится на посуточную аренду квартир
В СМИ 15 декабря появились сообщения о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев запретил сдавать квартиры в посуточную аренду. На самом деле это не так
Подробности о запрете хостелов в квартирах читайте здесь:
Подписанное постановление означает, что правительство РФ просто привело подзаконный акт в соответствие с принятыми в марте поправками в Жилищный кодекс, которые запрещают создавать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов. Закон вступил в силу с 1 октября.
Гражданский кодекс позволяет сдавать жилье в аренду на любой срок. Для этого нужно только оформить договор и заплатить налоги.
Поправки, принятые весной Госдумой, не запрещают сдавать квартиры посуточно, рассказала «Медуза». А постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, ничего не изменило.
Как писали Юга.ру, гостиницу или хостел можно разместить в квартире многоэтажки, но для этого нужно перевести ее в нежилой фонд.
Статус нежилых помещений могут получить только квартиры на первом этаже, а также квартиры, расположенные над нежилыми помещениями.
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