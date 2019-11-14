Прокуратура лишила чиновников из Славянского района машин, взятых в лизинг на бюджетные 9,8 млн рублей

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд признал приобретение автомобилей на сумму 9,8 млн рублей неэффективным расходованием бюджетных средств

Славянская межрайонная прокуратура установила, что в 2019 году Славянский район приобрел в лизинг машины, шесть из которых — марки Hundai Solaris. В условиях дефицита бюджета района аренда иномарок в кредит противоречила эффективности использования бюджетных средств, указанных в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

Прокуратура внесла представление по факту приобретения машин, однако муниципалитет обжаловал его в суде. Суд согласился с органом местного самоуправления и признал представление незаконным. После этого прокурор обратился в Краснодарский краевой суд, где отменили решение нижестоящей инстанции и признали закупку незаконной, сообщили 14 ноября в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Напомним, 13 ноября стало известно о том, что власти Новороссийска пытались закупить планшеты Apple на 880 тыс. рублей.

Автомобили Бюджет Деньги Закупки Прокуратура Славянский район Чиновники

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