Прокуратура лишила чиновников из Славянского района машин, взятых в лизинг на бюджетные 9,8 млн рублей

Славянская межрайонная прокуратура установила, что в 2019 году Славянский район приобрел в лизинг машины, шесть из которых — марки Hundai Solaris. В условиях дефицита бюджета района аренда иномарок в кредит противоречила эффективности использования бюджетных средств, указанных в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

Прокуратура внесла представление по факту приобретения машин, однако муниципалитет обжаловал его в суде. Суд согласился с органом местного самоуправления и признал представление незаконным. После этого прокурор обратился в Краснодарский краевой суд, где отменили решение нижестоящей инстанции и признали закупку незаконной, сообщили 14 ноября в пресс-службе прокуратуры Кубани.



Напомним, 13 ноября стало известно о том, что власти Новороссийска пытались закупить планшеты Apple на 880 тыс. рублей.