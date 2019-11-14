В Краснодаре устранили аварию на водопроводе на улице Старокубанской

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 14 ноября ликвидировали аварию на сетях холодного водоснабжения на улице Старокубанской, 111

В ночь с 13 на 14 ноября на улице Старокубанской прорвало трубу сети холодного водоснабжения. Место аварии находилось под незаконно установленным гаражом, поэтому устранить прорыв за ночь не удалось.

Чтобы снести гараж и ликвидировать аварию, специалисты с 10:00 до 13:00 отключили водоснабжение в 57 многоэтажках. Также из-за отсутствия воды на один день закрыли четыре детских сада: № 124, 121, 31 и 112.

Ликвидацией аварии занимались 15 человек и 4 единицы техники. Прорыв устранили за два часа. Насосную станцию уже включили, холодная вода скоро вернется в дома.

«В ближайшее время холодная вода полностью вернется в жилые дома и социальные объекты. Как и планировалось во время утреннего оперативного совещания главы Краснодара Евгения Первышова, сразу после выполнения необходимых демонтажных работ специалистам удалось добраться до аварийного участка. Чуть более чем за два часа восстановили поврежденный фрагмент трубы. Устранение аварии уже полностью завершено», — прокомментировал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Демонтаж гаража, который мешал добраться до трубы и устранить аварию, выполнили сотрудники муниципальной «Службы спасения», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Аварии Водоснабжение Детские сады Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Филологи назвали самые популярные слова 2019 года
В Сочи спустя три года сдали в эксплуатацию ЖК «Шоколад»
В Краснодаре устранили аварию на водопроводе на улице Старокубанской
Жильцы двух многоэтажек в Музыкальном микрорайоне Краснодара передали мэрии землю, чтобы на ней сделали дороги
Лес загорелся на горе Колдун в Новороссийске
На Черноморском побережье Кубани бизнесмен незаконно брал деньги за доступ к водопадам

Лента новостей

Четыре детсада на день закроют из‑за незаконного гаража

А еще отключат воду у 16 тысяч краснодарцев

Краснодарка стала чемпионкой мира по брейк-дансу

Мнения

Кубанцы, кубаноиды или кубанько?

Как водят автомобиль на Кубани, комментарии жителей других регионов

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале