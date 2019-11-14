В Краснодаре устранили аварию на водопроводе на улице Старокубанской

В Краснодаре 14 ноября ликвидировали аварию на сетях холодного водоснабжения на улице Старокубанской, 111

В ночь с 13 на 14 ноября на улице Старокубанской прорвало трубу сети холодного водоснабжения. Место аварии находилось под незаконно установленным гаражом, поэтому устранить прорыв за ночь не удалось.

Чтобы снести гараж и ликвидировать аварию, специалисты с 10:00 до 13:00 отключили водоснабжение в 57 многоэтажках. Также из-за отсутствия воды на один день закрыли четыре детских сада: № 124, 121, 31 и 112.

Ликвидацией аварии занимались 15 человек и 4 единицы техники. Прорыв устранили за два часа. Насосную станцию уже включили, холодная вода скоро вернется в дома.

«В ближайшее время холодная вода полностью вернется в жилые дома и социальные объекты. Как и планировалось во время утреннего оперативного совещания главы Краснодара Евгения Первышова, сразу после выполнения необходимых демонтажных работ специалистам удалось добраться до аварийного участка. Чуть более чем за два часа восстановили поврежденный фрагмент трубы. Устранение аварии уже полностью завершено», — прокомментировал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Демонтаж гаража, который мешал добраться до трубы и устранить аварию, выполнили сотрудники муниципальной «Службы спасения», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.