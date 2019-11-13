В Адыгее банковские вклады населения за год выросли на 9,3%
В Адыгее за девять месяцев объем привлеченных банками средств клиентов составил 28,7 млрд рублей
Объем привлеченных банками средств клиентов стал выше прошлогоднего показателя на 12,4%. В основном это вклады населения. Их объем составил 24 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем за девять месяцев прошлого года.
«Население, как и прежде, доверяет национальной валюте, доля вкладов в рублях стабильно составляет 96% в общем объеме сбережений», — пояснил управляющий Отделением-НБ Республика Адыгея Сергей Самойленко.
Объемы средств на банковских счетах организаций по сравнению с 1 октября прошлого года увеличились на 23% и составили 2,2 млрд рублей. Депозиты юридических лиц за девять месяцев текущего года выросли в 1,6 раза, до суммы в 1 млрд рублей.
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