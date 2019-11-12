В Краснодаре откроется выставка западноевропейской живописи «Идеальный пейзаж»

В экспозицию вошли избранные произведения западноевропейского искусства XVII-XVIII веков из фондов музея. Представленные работы познакомят зрителей с пейзажами мастеров Фландрии, Голландии, Франции и Германии. На выставке можно будет увидеть полотна Якоба ван Рейсдаля — выдающегося пейзажиста Золотого века нидерландской живописи, Клода Лоррена, картины которого имеются почти во всех крупных галереях Европы, представителей барокко Гаспара Дюге и классицизма Якоба Филиппа Хаккерта, Жака д'Артуа и многих других.

Зрителям также представят изделия французской Севрской фарфоровой мануфактуры. Живописные сцены на вазах, чашах, чайниках, сахарницах, кувшинах продолжат тему идиллических пейзажей в экспозиции. Выставка будет работать до 17 ноября. Стоимость билетов — от 10 до 100 рублей.

