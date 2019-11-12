В Краснодаре откроется выставка западноевропейской живописи «Идеальный пейзаж»

Краснодарский край

Распечатать

В краснодарском музее имени Коваленко 12 ноября начнет работу выставка «Идеальный пейзаж»

В экспозицию вошли избранные произведения западноевропейского искусства XVII-XVIII веков из фондов музея. Представленные работы познакомят зрителей с пейзажами мастеров Фландрии, Голландии, Франции и Германии. На выставке можно будет увидеть полотна Якоба ван Рейсдаля — выдающегося пейзажиста Золотого века нидерландской живописи, Клода Лоррена, картины которого имеются почти во всех крупных галереях Европы, представителей барокко Гаспара Дюге и классицизма Якоба Филиппа Хаккерта, Жака д'Артуа и многих других.

Зрителям также представят изделия французской Севрской фарфоровой мануфактуры. Живописные сцены на вазах, чашах, чайниках, сахарницах, кувшинах продолжат тему идиллических пейзажей в экспозиции. Выставка будет работать до 17 ноября. Стоимость билетов — от 10 до 100 рублей.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На ж/путях в Краснодаре сгорела машина
Из больниц Кубани выписали 39 отравившихся школьников
Оказалось, что Конституционный суд разрешает изымать имущество друзей коррупционеров
За хищение 343 млн рублей у дольщиков краснодарского застройщика осудили на три года с компенсацией в 24 млн рублей
В Краснодаре откроется выставка западноевропейской живописи «Идеальный пейзаж»
За сутки в лесах Кубани потушили четыре пожара

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале