Калининградца четыре года преследуют приставы из-за долга полного тезки из Краснодара

47-летний краснодарец должен бывшей жене и государству около 500 тыс. рублей. Житель Калининграда с той же датой рождения и фамилией, именем и отчеством страдает из-за его долга с 2015 года, пишет издание «Клопс.Ru».

Сначала у калининградца списали с кредитной карты крупную сумму по исполнительному производству. Он знал, что долгов у него нет, и обнаружил на сайте УФСПП по Краснодарскому краю своего тезку-должника. Мужчина обратился к приставам своего региона, но они направили его к коллегам в Краснодар. Более месяца предприниматель доказывал, что он — не злостный неплательщик алиментов. После жалоб в банк, прокуратуру, ФСПП, ему вернули деньги.

Однако через время, когда он собрался с семьей поехать за границу, ему сообщили, что он невыездной из-за долгов в Краснодарском крае. Помимо этого, калининградцу запретили совершать сделки с недвижимостью, ставить на учет автомобиль. На урегулирование ситуации мужчине потребовалось около года. Перед ним извинились, сняли с него ограничения и внесли соответствующие пометки в базы приставов.

Но, по его словам, в 2017 году история повторилась и продолжается до сих пор. При этом сумма алиментов и неоплаченных штрафов краснодарца растет. Кроме того, его лишили прав за вождение в пьяном виде. Инспекторы ГИБДД, останавливая калининградца, удивляются, что он делает за рулем и откуда у него права.

Настоящий должник все это время скрывается от приставов и переезжает из города в город в Краснодарском крае.

Адвокат калининградца отметил, что различные службы идентифицируют человека по следующим данным: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Такие параметры как ИНН и СНИЛС не принимаются во внимание. Несмотря на то, что места рождения у краснодарца и калининградца разные, проблемы все равно возникают.

Летом 2019 года адвокат разослал жалобы в прокуратуру, службу судебных приставов Краснодарского края и территориальные подразделения, в следственный комитет о халатности приставов. Кроме того, калининградец и его защитник обратились в Краснодарский краевой суд с просьбой проверить, на каком этапе допускаются ошибки в данных должника. В суде сообщили, что уже занимаются этим вопросом. Также они намерены подать иски о возмещении морального вреда.