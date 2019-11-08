ВСК и платежная система «Мир» предложили оформить каско с кэшбэком

С 1 ноября держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов каско через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.

В рамках акции держатели карт «Мир», приобретающие полис ВСК по программам страхования транспортных средств, получат кэшбэк в размере 10% на свою карту. Кроме того, участникам акции будет доступна специальная скидка до 20% на все полисы каско от ВСК.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно оплатить картой «Мир» один из полисов каско на сайте или через мобильное приложение «ВСК страхование». Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует с 1 ноября 2019 по 15 января 2020 года, рассказали в пресс-службе ВСК.

«Этот проект создает дополнительную ценность и возможность существенной экономии при покупке страховых услуг. Мы планируем активно развивать данное направление и предлагать держателям карт "Мир" наши новые страховые сервисы и привилегии», — сказал председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.