В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке. Жильцов эвакуировали
В Краснодаре утром 5 ноября произошел пожар в квартире в многоэтажном жилом доме
Сообщение о пожаре на улице Котлярова, 17 поступило в 10:30. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на втором этаже. Из здания эвакуировали 40 жильцов. Спасено 10 человек, из них 4 ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На месте ЧП работали пять пожарных машин и десять спасателей. В 10:48 огонь на площади 30 кв. метров был полностью потушен.
Еще один пожар в Московском микрорайоне Краснодара произошел в середине сентября. Тогда загорелась крыша строящейся многоэтажке на углу улиц Карякина и Байбакова
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