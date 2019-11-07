В Краснодаре ограничат проезд по дороге в аэропорт
В Краснодаре с 11 ноября ограничат движение транспорта на улице Фадеева из-за ремонта путепровода
Ограничение будет действовать десять дней — до 21 ноября. В течение этого времени на участке вблизи аэропорта сделают плановый ремонт деформационных швов, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
«Деформационные швы нужно приводить в порядок, они служат для уменьшения нагрузки на элементы конструкций путепровода. Все искусственные инженерные сооружения мы регулярно обследуем и по мере надобности выполняем ремонтные работы», — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Во время ремонта движение на дороге будут ограничивать следующим образом:
- с 11 по 13 ноября с 7:00 до 19:00 — по двум правым полосам в сторону центра города;
- с 14 по 18 ноября с 7:00 до 19:00 — по одной левой полосе движения в направлении в город, а также по одной левой полосе в сторону аэропорта;
- с 19 по 21 ноября с 7:00 до 19:00 — по двум правым полосам в направлении движения в аэропорт.
Напомним, на некоторых улицах Краснодара продолжает действовать ограничение движения машин. Узнать, на каких именно, можно тут.
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