В Краснодаре ограничат проезд по дороге в аэропорт

В Краснодаре с 11 ноября ограничат движение транспорта на улице Фадеева из-за ремонта путепровода

Ограничение будет действовать десять дней — до 21 ноября. В течение этого времени на участке вблизи аэропорта сделают плановый ремонт деформационных швов, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

«Деформационные швы нужно приводить в порядок, они служат для уменьшения нагрузки на элементы конструкций путепровода. Все искусственные инженерные сооружения мы регулярно обследуем и по мере надобности выполняем ремонтные работы», — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Во время ремонта движение на дороге будут ограничивать следующим образом: с 11 по 13 ноября с 7:00 до 19:00 — по двум правым полосам в сторону центра города;

с 14 по 18 ноября с 7:00 до 19:00 — по одной левой полосе движения в направлении в город, а также по одной левой полосе в сторону аэропорта;

с 19 по 21 ноября с 7:00 до 19:00 — по двум правым полосам в направлении движения в аэропорт.