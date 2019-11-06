В Сочи при чистке дна и берегов реки Мзымты нанесли ущерб природе на 20 млн рублей

В Сочи в русле реки Мзымты незаконно добывали гравий, чем нанесли ущерб природе в 20,6 млн рублей

В Адлерском районе проводили работы по углублению дна, связанные с изменением русла и берегов Мзымты. Во время проверки Сочинская межрайонная прокуратура обнаружила, что организации, которые проводили работы, допустили множество нарушений. Например, они не приняли никаких мер, чтобы предотвратить загрязнение и засорение реки, а также чтобы сохранить обитающих там рыб и растения. Кроме того, вместе с расчисткой дна и берегов реки там незаконно добывали песчано-гравийную смесь.

Органы Росрыболовства установили, что проведенные работы оказали негативное воздействие на водные биологические ресурсы. Это причинило вред кормовым организмам на сумму свыше 20,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По материалам проверки прокуратуры следствие возбудило уголовное дело по ст. 257 УК РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). На время следствия суд запретил работы на реке.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году на Кубани трех мужчин осудили за кражу речного песка во время руслорегулирующих работ.