Госдума приняла законопроект о возвращении вытрезвителей в первом чтении
Депутаты Госдумы на заседании 5 ноября приняли в первом чтении два законопроекта, которые предусматривают возвращение в РФ системы вытрезвителей
Система вытрезвителей существовала в России с советских времен, однако была упразднена в 2011 году, вместе с принятием закона «О полиции». В мае 2019 года сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о ее восстановлении. Инициатива предполагает наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.
По оценке авторов законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения», в результате упразднения вытрезвителей сейчас в России ежегодно гибнет от переохлаждения по 8–10 тыс. человек, оказавшихся на улице в беспомощном состоянии по причине алкогольного опьянения. Кроме того, эти люди нередко становятся жертвами преступников либо сами совершают преступления — по данным МВД количество преступлений, совершенных пьяными, с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%. При этом в 20 субъектах РФ, где уже воссоздали систему вытрезвителей, уровень «пьяной» преступности снижается быстрее (в среднем на 16,2%).
Сейчас учреждения, создаваемые субъектами РФ, не могут решать вопрос об оказании помощи гражданам, находящимся в состоянии опьянения, так как не могут отнести ее к мерам социальной помощи и поддержки. Комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения, не нуждающимся в медпомощи, законодательно не отнесен к вопросам местного значения, что создает препятствия в применении положений Федерального закона, устанавливающих, что создание муниципальных предприятий и учреждений осуществляется только в рамках решения вопросов местного значения. Также не определена ведомственная принадлежность специализированных учреждений.
Положения законопроекта направлены на урегулирование указанных вопросов. Он в том числе предусматривает возможность создания таких учреждений на основе государственно-частного партнерства.
«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — пояснял соавтор законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Еще один законопроект, касающийся этой темы, предусматривает внесение изменений в закон «О полиции». Они наделяют полицейских правом доставлять пьяных граждан из общественных мест либо по частному заявлению в медицинские организации или специализированные учреждения (сейчас полиция имеет право доставлять пьяных людей только в больницы). Также правки предусматривают возможность направлять и доставлять пьяных на медосвидетельствование, если необходимо подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления.
Разработчики проектов законов считают, что возвращение системы вытрезвителей не только поможет лицам в алкогольном опьянении, но и позволит разгрузить медучреждения, куда сейчас доставляют пьяных, хотя они могут в медпомощи и не нуждаться.
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