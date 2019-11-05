Госдума приняла законопроект о возвращении вытрезвителей в первом чтении

Система вытрезвителей существовала в России с советских времен, однако была упразднена в 2011 году, вместе с принятием закона «О полиции». В мае 2019 года сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о ее восстановлении. Инициатива предполагает наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.

По оценке авторов законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения», в результате упразднения вытрезвителей сейчас в России ежегодно гибнет от переохлаждения по 8–10 тыс. человек, оказавшихся на улице в беспомощном состоянии по причине алкогольного опьянения. Кроме того, эти люди нередко становятся жертвами преступников либо сами совершают преступления — по данным МВД количество преступлений, совершенных пьяными, с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%. При этом в 20 субъектах РФ, где уже воссоздали систему вытрезвителей, уровень «пьяной» преступности снижается быстрее (в среднем на 16,2%).