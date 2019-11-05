Роль спорта в развитии туризма обсудили на форуме «Точка роста» в Сочи
Участники Экономического форума регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции», прошедшего на курорте «Роза Хутор» в горах Сочи, обсудили вопросы индустрии и взаимосвязь развития спорта и туризма
Было отмечено, что спортивная составляющая положительно сказывается на развитии туризма, рассказали в пресс-центре форума.
«Тенденция последних лет — огромное количество спортивных событий в регионах. Они стимулируют развитие туризма. Во-первых, позволяют задействовать созданную инфраструктуру. Во-вторых, загружают малый и средний бизнес. По статистике каждый спортсмен, приехавший, на мероприятие, привозит с собой трех болельщиков. Эти люди ходят в рестораны, пользуются такси, живут в отелях. Например, средний чек участников состязаний по триатлону IronStar — 44 тыс. рублей. Учитывая, что в Сочи в этом году было более двух тысяч участников, сумма получается внушительная», — рассказал сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин.
Тот факт, что все больше людей на отдыхе предпочитают активный образ жизни, подтвердили и представители крупнейшего горного курорта страны «Роза Хутор». Поэтому на курорте создана вся необходимая инфраструктура для фитнеса и проведения разного уровня спортивных соревнований: несколько открытых площадок, в том числе по подготовке к гонкам с препятствиями, игровое поле, два закрытых зала, вейк-парк и др. Там организуются масштабные мероприятия, включая самый крупный в России фестиваль бега Rosa Run.
«У нас есть статистика спортивной составляющей на курорте "Роза Хутор". В прошлый год число участников кэмпов, мероприятий и посетителей залов составляло 9 тыс. человек, за три квартала этого года показатель вырос до 24 тысяч. Мы максимально интегрируем спортивную составляющую в туристическую. В планах — провести масштабный фитнес-фестиваль. Это будет новинка для индустрии России», — поделился фитнес-директор курорта Александр Тургенев.
При этом участники форума отметили, что многие сложности, с которыми сталкивается спортивная индустрия, связаны с недостатками законодательства. Сегодня количество людей, регулярно занимающихся фитнесом в России, составляет всего лишь 3%. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева напомнила, что президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2024 году это число достигло 55% от общего числа населения.
«Достичь этих показателей нереально, если не преодолеть некоторые законодательные барьеры. Например, сегодня фитнес убран из категорий льготных предприятий, а это означает увеличение налогов. Необходимо, чтобы работодатель, который оплачивает сотрудникам занятия фитнесом, мог принять эти расходы в зачет и уменьшить налогооблагаемую базу», — поделилась Киселева.
Она добавила, что некоторые шаги в изменении законодательства уже сделаны. Так, с 2020 года посетители фитнес-клубов смогут получать налоговый вычет в сумме до 15 тыс. рублей.
Форум «Точка роста» проходил с 30 октября по 1 ноября. Его организовали администрация Краснодарского края и горный курорт «Роза Хутор» при поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ и Ростуризма. Он был призван объединить усилия бизнеса и государства для повышения эффективности спортивных событий, создать условия для инвестиций в туризм и спорт, а также для обмена опытом. Участниками стали более 300 представителей индустрии спорта и туризма, органов власти и бизнеса из разных регионов страны.
Программа включала три дня дискуссий и семинаров. Первый день был посвящен вопросам госполитики, взаимодействия бизнеса и власти в туризме и спорте. Во второй ден провели две программы по лучшим отраслевым кейсам и инициативам. Третий день заняли курсы партнера форума — Российского международного олимпийского университета.
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