Роль спорта в развитии туризма обсудили на форуме «Точка роста» в Сочи

Было отмечено, что спортивная составляющая положительно сказывается на развитии туризма, рассказали в пресс-центре форума.

«Тенденция последних лет — огромное количество спортивных событий в регионах. Они стимулируют развитие туризма. Во-первых, позволяют задействовать созданную инфраструктуру. Во-вторых, загружают малый и средний бизнес. По статистике каждый спортсмен, приехавший, на мероприятие, привозит с собой трех болельщиков. Эти люди ходят в рестораны, пользуются такси, живут в отелях. Например, средний чек участников состязаний по триатлону IronStar — 44 тыс. рублей. Учитывая, что в Сочи в этом году было более двух тысяч участников, сумма получается внушительная», — рассказал сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин.

Тот факт, что все больше людей на отдыхе предпочитают активный образ жизни, подтвердили и представители крупнейшего горного курорта страны «Роза Хутор». Поэтому на курорте создана вся необходимая инфраструктура для фитнеса и проведения разного уровня спортивных соревнований: несколько открытых площадок, в том числе по подготовке к гонкам с препятствиями, игровое поле, два закрытых зала, вейк-парк и др. Там организуются масштабные мероприятия, включая самый крупный в России фестиваль бега Rosa Run.

«У нас есть статистика спортивной составляющей на курорте "Роза Хутор". В прошлый год число участников кэмпов, мероприятий и посетителей залов составляло 9 тыс. человек, за три квартала этого года показатель вырос до 24 тысяч. Мы максимально интегрируем спортивную составляющую в туристическую. В планах — провести масштабный фитнес-фестиваль. Это будет новинка для индустрии России», — поделился фитнес-директор курорта Александр Тургенев.

При этом участники форума отметили, что многие сложности, с которыми сталкивается спортивная индустрия, связаны с недостатками законодательства. Сегодня количество людей, регулярно занимающихся фитнесом в России, составляет всего лишь 3%. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева напомнила, что президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2024 году это число достигло 55% от общего числа населения.

«Достичь этих показателей нереально, если не преодолеть некоторые законодательные барьеры. Например, сегодня фитнес убран из категорий льготных предприятий, а это означает увеличение налогов. Необходимо, чтобы работодатель, который оплачивает сотрудникам занятия фитнесом, мог принять эти расходы в зачет и уменьшить налогооблагаемую базу», — поделилась Киселева.

Она добавила, что некоторые шаги в изменении законодательства уже сделаны. Так, с 2020 года посетители фитнес-клубов смогут получать налоговый вычет в сумме до 15 тыс. рублей.